Сегодня, 3 января, в Челябинске скончалась Анна Иванычева, заведующая отделением функциональной диагностики ГКБ № 8. В пресс-службе медучреждения рассказали КП-Челябинск, что полившей диагностировали коронавирус. Анна Иванычева лежала в реанимации, коллеги до последнего надеялись, что она справится с болезнью.— С чувством глубокой скорби и невосполнимой потери мы провожаем в последний путь дорогого нам человека, Анну Анатольевну, скончавшуюся 3 января 2021 года на 45 году жизни в результате тяжелой болезни, — рассказали в горбольнице №8.Анна Иванычева посвятила свою жизнь медицине. В 1999 году она закончила ЧелГМА. В августе этого же года ее приняли в интернатуру кожно-венерологического диспансера, где она проработала врачом до 2007 года. После она устроилась в отделение функциональной диагностики горбольницы №8, а спустя семь лет, в 2014 году, стала заведующей.Коллеги вспоминают, что Анна Иванычева хорошо умела налаживать контакт с людьми и поддерживать крепкие отношения. Не без грусти в ГКБ №8 говорят о том, что усопшая была одним из самых ярких и ценных членов коллектива.— Помимо этого, ее отличало: высокая внутренняя культура, выдающие нравственные качества и личное обаяние. Мы все знали Анну Анатольевну, как человека незаурядного, умного, доброго и энергичного, — добавили в пресс-службе городской больницы.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru