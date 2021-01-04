Власти Челябинска отчитались о проделанной работе по очистке дорог за минувшую ночь. Всего на улицу вышла 141 единица техники, среди которых 30 КДМ, 62 МТЗ, 24 погрузчика, 23 самосвала и 2 автогрейдера.— За ночь вывезено 1300, 7 тонн снега, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства. — В уборке было задействовано 72 дорожных рабочих.Помимо вывоза снега, рабочие боролись с гололедом и посыпали опасные участки специальной смесью. Также дорожники чистили тротуары и остановки, убирали грязь и мусор. Сегодня работа продолжается, на улицах трудятся 255 человек и 195 единиц техники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru