Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, 4 января 2021 года в регионе зафиксировано 37 326 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 302 южноуральцев. При этом выздоровели 155 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 22 970 человек. Еще 12 986 заболевших остаются под наблюдением специалистов.Статистика смертей продолжает расти. За прошедшие сутки умерли 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Двое мужчин 53 и 83 лет, а также три женщины 68, 70 и 82 лет умерли непосредственно от вируса, у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:— острая ишемическая дистрофия миокарда, гипертоническая болезнь — женщина, 81 год;— хроническая ишемическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 87 лет;— злокачественное новообразование — мужчина, 70 лет;— злокачественное новообразование — женщина, 81 год.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru