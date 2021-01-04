Авария произошла сегодня на трассе в Челябинской области между Миассом и Златоустом. Автобус с детской хоккейной командой ехал по дороге, когда на их полосу вылетел встречный автомобиль. Принять удар на себя решили полицейские, сопровождающие спортсменов, и подставили машину, прикрыв автобус.В результате аварии все дети остались целы и невредимы, пострадал полицейский. В легковом автомобиле погиб один пассажир, еще двое — пострадали.В ГИБДД пообещали дать комментарий в ближайшее время.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru