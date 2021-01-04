31 декабря на улице Цвиллинга в Челябинске убили владельца магазина игрушек. Неизвестный ударил его топором по голове и скрылся, а пострадавшего обнаружили посетители. На момент прибытия медиков он был еще живой, однако позже скончался в больнице.Мы связались с полицией, чтобы узнать подробности инцидента, но там от комментариев воздержались.— Эти делом занимается следственный комитет, все вопросы к ним, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.На момент публикации связаться с представителями следственного комитета не удалось.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru