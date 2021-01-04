Сообщество уральских фотографов выбрало лучший снимок 2020 года. Претендентов на победу было много, а работа, занявшая первое место, оторвалась от преследователя всего на два голоса. Автором лучшей фотографии стал Максим Макаров, который сфотографировал девушку, укрывшуюся мхом. Моделью выступила Анастасия Шевкунова.— Сама идея съемки пришла случайно. В интернете увидел картину, девушка-эльф. Не очень сложная в начале идея, на самом деле оказалась не такой простой в реализации, — рассказал фотограф Максим Макаров. — Сложней всего оказалось найти мох в черте города. На помощь пришла совковая лопата и знакомый фотограф, который согласился помочь в подготовке к съемке.Фотограф также отметил работу и смелость модели, ведь лежать под мхом, по которому бегает разная живность, не так уж и просто. В прошлом году, кстати, победил снимок-косплей на героиню сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru