Пандемия COVID-19 внесла коррективы в проведение рождественских служб в челябинских православных храмах. Епархия решила ограничить число прихожан в ночь с 6 на 7 января, но у всех верующих будет возможность посмотреть праздничное богослужение на сайтах и в социальных сетях приходов.— Рекомендуем православным христианам, в особенности тем, кто старше 65 лет, остаться в рождественскую ночь дома, — сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. — Службы состоятся, но с соблюдением мер предосторожности: допуск прихожан будет ограничен — не более 25% вместимости. Это нужно, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между молящимися.В епархии отметили, что такой порядок уже действует во всех храмах на всех богослужениях.Верующих также предупреждают, что городской общественный транспорт в рождественскую ночь работать не будет. Поэтому добираться до храма и обратно людям без личного автомобиля придется пешком или на такси.— Днем 7 января и в последующие дни – на Святках – все храмы будут открыты, — добавили в Челябинской епархии. — В праздничную ночь гораздо лучше остаться дома.В онлайн-режиме принять участие в службе можно в социальных сетях Свято-Симеоновского кафедрального собора, Свято-Троицкого, Свято-Сергиевского и других храмов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru