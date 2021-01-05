В Челябинске на пересечении улиц Воровского и Курчатова утром 5 января произошло ДТП с участием четырех машин. Как сообщают очевидцы, столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. Момент аварии попал на видео.— Авария произошла около 10:10 утра, — рассказал КП-Челябинск очевидец. — Виновник столкновения ехал на «красный», когда врезался в другие машины. Обошлось без пострадавших.На кадрах камеры уличного наблюдения видно, что медицинская помощь никому из участников ДТП не понадобилась. Участники аварии через несколько секунд вышли из автомобилей самостоятельно, дождались аварийного комиссара и разъехались.В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали прокомментировать аварию позже.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru