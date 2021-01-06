На 1776 км трассы Москва-Челябинск патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой, выехавшей на встречную полосу. Инспекторы ГАИ спасли автобус с детской хоккейной командой, перегородив дорогу легковушке. В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области уточнили, что проверка по ДТП еще не окончена, а подробности будут известны только после новогодних праздников.Пассажир Kia Ceed скончался на месте. Оба водителя и пассажирка легковушки были госпитализированы с травмами. К счастью, 17 детей, находившихся в автобусе, не пострадали.Трагедия произошла утром 4 января. Автобус с юными спортсменами, сопровождаемый экипажем ДПС, направлялся из Южноуральска в Златоуст на соревнования.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru