Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на 6 января. Сегодня днем в Челябинской области столбики термометров покажут -6, -11 градусов, на крайнем западе до -6. Ночью похолодает до -16, -21 градуса, при прояснении температура опустится до -26, а на крайнем западе будет -9, -14 градусов. Синоптики обещают юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Погода будет облачной с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренногоВ столице региона днем воздух прогреется до -14, -16 градусов. Ночью температура составит -19, -21 градус.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru