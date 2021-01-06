На утро 6 января в Челябинской области минздрав зарегистрировал 298 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 37 924 жителям региона. В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 13 348 человек.За день из больниц выписали 102 пациента. Общее число выздоровевших составило 23 189 человек.За сутки умерли 9 пациентов с COVID-19. У пяти мужчин (64 года, 66 лет, 70 лет, 40 лет, 57 лет) основной причиной смерти стала новая инфекция. У четырех погибших были другие заболевания:— пациентка, 79 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;— пациент, 76 лет: сахарный диабет с нарушением кровообращения, атеросклероз коронарных артерий;— пациент, 72 года: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;— пациент, 72 года: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru