Вчера, 5 января, под Троицком в поселке Каменная речка загорелся дом, в котором находились трое детей и двое взрослых. Сообщение о пожаре поступило в 22:40. К счастью, все члены семьи благополучно выбрались из издания до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.По предварительным данным, глава семьи с супргой и младшей дочерью уехали в гости. Дома остался 23-летний сын, сноха и трое детей (две девочки и мальчик). Выйдя на крыльцо, молодой человек заметил, что горит крыша бани, которая находится в метре от жилого дома. Из-за близкого расстояния огонь быстро перекинулся на соседнее здание.По одной из версий, пожар начался из-за короткого замыкания, а отсутствие противопожарных разрывов привело к тому, что сгорело все имущество семьи: баня, дом и сарай.На месте ЧП работали три автоцистерны и 12 человек личного состава. В устранении последствий пожара помогали глава поселения, полицейские и сотрудники газовой службы.После пожара семью, оставшуюся без крова, приютили знакомые и друзья.— В данный момент отец, мать и трое младших детей находятся у друзей в Ясных полянах, а остальные — в деревне у соседей и знакомых. Глава сельского поселения сегодня решает вопрос о размещении, — рассказали в ведомстве.В МЧС напомнили, что своевременная проверка проводки и электрооборудования помогла бы избежать трагедии.— Не меньшее внимание следует уделить противопожарным расстояниям между зданиями. Так, в этой ситуации расстояние от деревянного дома должно было составлять не менее 10 метров! К сожалению, эта норма выполнена не была, — добавили в региональном МЧС.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru