Карталинскому журналисту Татьяне Резник, получивший тяжелые травмы в аварии, нужна серьезная операция, которую могут сделать только в региональном центре. Однако из-за новогодних праздников откладывается срочная перевозка пострадавшей, сообщает Союз Журналистов Челябинской области. Председатель творческого объединения Татьяна Зайцева созвонилась с главой района Анатолием Вдовиным. Тот заверил, что взял ситуацию под контроль и будет добиваться, чтобы Татьяне Резник оказали необходимую помощь в ближайшее время.Трагическое ДТП произошло вечером 1 января в Карталах. В легковушку, в которой находилась семья из пяти человек, сзади на большой скорости врезался Ford. Из-за сильного удара вспыхнул моторный отсек иномарки.— В автомобиле Nissan на передних сиденьях дедушка и отец серьезных травм избежали благодаря сработавшим подушкам безопасности. На задних сиденьях 4-летнего малыша и его маму очевидцы успели достать из салона и с попутными машинами отправить в ближайшую больницу, а вот обе ноги пожилой женщины оказались зажаты сиденьем водителя и расплющенным багажником. От болевого шока пострадавшая теряла сознание, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.Во время операции спасения бригада скорой помощи проводила обезболивание. В итоге женщину удалось достать из салона, после ее передали медикам.В поисково-спасательной службе уточнили, что виновник аварии был пьян.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru