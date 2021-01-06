Сегодня, 6 января, на улице 1-я Потребительская загорелась кабина бензовоза. Сообщение о ЧП поступило в 12:37. Сотрудники МЧС тут же выдвинулись по пожару повышенного номера сложности («пожар №3») и уже через три минуты были на месте, где обнаружили что огонь может перекинуться на цистерну с 10 кубометрами бензина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.За 15 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горения. Водитель автомобиля получил ожоги рук и был направлен на осмотр.Сейчас на месте работают сотрудники отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории для выяснения причин происшествия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru