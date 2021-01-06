Первый новогодний матч «Трактора» с московским «Спартаком» прошел в Челябинске на домашнем льду. В первые минуты черно-белые угрожали воротам противника, но все попытки были безуспешными. В итоге первая шайба залетела в ворота челябинцев. Счет открыл Артем Федоров к концу первого периода.В начале второго игрового отрезка Лукаш Седлак сравнял счет — 1:1. Через 10 секунд Мартин Бакош забросил шайбу, и «Спартак» снова вышел вперед. Через минуту счет уже стал 3:1 не в пользу черно-белых. После третей пропущенной шайбы тренерский штаб «Трактора» заменил чешского голкипера на Ивана Федотова. На экваторе матча челябинцы закинули еще одну шайбу в ворота московских гостей, однако бригада арбитров отменила взятие ворот, зафиксировав атаку на вратаря. На закате второго периода «Спартак» закинул еще одну шайбу — 5:1.В заключительном периоду «Трактор» пытался отыграться. В середине периода Лукаш Седлак второй раз зажег красны свет за воротами «Спартака» — 2:5. Точку в матче поставил нападающий гостей. Черно-белые уступили со счетом 2:6.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru