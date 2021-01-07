16 часов боролись за жизнь туриста из Челябинска златоустовские спасатели. Во время многодневного похода в районе хребтов Уреньга и Нургуш в нацпарке Зюраткуль мужчине стало плохо с сердцем. Старший группы немедленно попросил помощи.— В максимально короткие сроки, насколько это позволял глубокий снег, полное отсутствие дорог и троп горно-таежной местности парка, спасатели эвакуировали пострадавшего при помощи снегохода. Рядом, контролируя состояние мужчины, постоянно находился один из спасателей. К месту предполагаемого выхода из парка через систему 112 был вызван реанимобиль, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.Затем туриста передали сотрудникам скорой помощи, которые на месте сделали электрокардиограмму и стабилизировали его состояние. Походника госпитализировали с предварительным диагнозом «нарушение сердечного ритма».Еще два случая произошли на Таганае в канун Рождества. В районе приюта Гремучий Ключ 50-летний мужчина получил серьезную травму колена и вернуться с маршрута самостоятельно уже не мог. Потребовалась помощи туристу из Москвы — у 32-летнего мужчины резко поднялась температура и началась сильная рвота.Обоих также доставили на носилках снегоходах до выхода из нацпарка и передала медикам.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru