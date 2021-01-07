Днем в четверг, 7 января, на остановке «Косарева» по улице Братьев Кашириных столкнулись автобус и троллейбус.— Встретились два одиночества, — пишет автор фото в паблике «Челябинский транспорт».Как уточнил журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов, по предварительной версии причиной аварии стал гололед. Водители и пассажиры не пострадали. Судя по фото, транспорт получил незначительные повреждения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru