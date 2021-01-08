В Челябинской области прирост заболевших коронавирусом не снижается. По данным минздрава региона, на 8 января в регионе плюс 295 новых случаев заражения ковидом.Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 38 516 южноуральцев, удалось победить болезнь 23 409 жителям. Сражаться с ковидом продолжают 13 703 человека. За прошедшие сутки выписали 115 пациентов.За сутки умерли 9 человек. Из них пятеро непосредственно от коронавируса. Самой молодой пациентке было 36 лет.— пациентка, 59 лет;— пациент, 66 лет;— пациентка, 36 лет;— пациент, 89 лет;— пациентка, 67 лет.Остальные пациенты были возрастными и имели тяжелые заболевания.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru