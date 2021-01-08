В Челябинской области школьник упал с тарзанки. ЧП произошло накануне в экопарке Магнитогорска.— Должен был катиться мой ребенок, но в последний момент побоялся, сел и решил пропустить этого мальчишку. А потом мы все увидели, как он упал с высоты прям на горку. Родители давайте подумаем, кому мы доверяем самое дорогое? — написала очевидица происшествия.По ее словам, ребенок, которому на вид около 10 лет, был в сознании, к нему сразу подбежали родители.Сейчас жители Магнитогорска задаются вопросом, как такое могло произойти. Некоторые написали, что перед запуском всех инструктируют и заставляют расписаться в журнале. При этом желающих покататься все новогодние праздники довольно много.Сотрудник экопарка подтвердил падение мальчика, но от комментариев воздержался.В администрации Магнитогорска сообщили, что канатная дорога прошла проверку и находится в исправном состоянии, а мальчик был доставлен в больницу. Травм, угрожающих жизни и здоровью, обнаружено не было.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru