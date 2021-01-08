Жителей Магнитогорска пригласили на вакцинацию от коронавируса. Поставить вакцину могут все желающие. Пока это первый город в Челябинской области, где начали массово прививать людей.Сами магнитогорцы признаются, что желающие получить защиту от опасного вируса есть, но добиться вакцины не так просто.— Моя попытка вакцинироваться обернулась провалом. Очень некорректное объявление. Простояла час в очереди, очередь ничего не знает. В основном люди пришли сдать именно анализ на антитела. Это целый квест нужно пройти. Включая терапевта, инфекциониста и т. д. Прививочный кабинет закрыт вообще. После прохождения квеста должно собраться не менее пяти человек, чтобы можно было вскрыть ампулу с вакциной. В общем, передумала я вакцинироваться, — поделилась впечатлениями в соцсетях жительница Магнитогорска.Как прокомментировали в больнице, для того, чтобы поставить вакцину, действительно нужно пройти нескольких специалистов и получить разрешение, как и при любой прививке.В Челябинске массовой вакцинации пока нет, прививки от коронавируса ставят только тем, кто находится в группе риска.По данным на 8 января, в Магнитогорске подтверждены 5 451 случай заболевания ковидом.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru