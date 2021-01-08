В этом сезоне «барсам» не везет в играх с «медведями». Оба матча казанцы проиграли – 2:3 у себя дома и 1:2 – в Челябинске. Сегодня, 8 января к началу третьего периода «Ак Барс» также уступал с разницей в две шайбы. Два безответных гола на третьей и 44-й минутах – Основина и Кравцова сделали счет 2:0 в пользу «Трактора». Кстати, это 13-я шайба Виталия Кравцова, и он пока становится лучшим бомбардиром черно-белых.В последней 20-минутке «Ак Барс» бросился отыгрываться, но делал это с применением «грязных технологий». Травмы получили Алексей Бывальцев (колено), Томаш Гика (выбит передний зуб) и Роман Мануков (толчок на борт). Правда, арбитр «не замечал» таких «драк». А потом последовало двойное, и спорное, по мнению самих игроков «Трактора» удаление. Казанцы воспользовались большинством, сократив преимущество за пять минут до конца третьего периода. А за минуту до сирены – выравнивают шансы (2:2). Счет не меняется, и матч переводится в овертайм. Дополнительные пять минут снова не выявляют победителя. В серии штрафных бросков победу одержал «Ак Барс». Решающая шайба на счету воспитанника челябинского хоккея Даниса Зарипова.10 января в Нижнем Новгороде черно-белые сыграют с «Торпедо». А с 14-го в Челябинске начнется четырехматчевая домашняя серия «медведей». Первый соперник – подмосковный «Витязь». В турнирной таблице Восточной конференции все еще далеко не ясно с восьмеркой сильнейших. Плотность очков очень высокая. «Трактору» в регулярном чемпионате осталось провести 17 матчей.