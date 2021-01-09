В Челябинской области за минувшие сутки подтвердилось еще 294 случая заболевания COVID-19. Скончались 10 человек с коронавирусом. Публикуем свежую статистику регионального минздрава.Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 38 810 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписали 13 637 человек, за прошедшие сутки — 350 человек.Пополнилась и печальная статистика — на утро 9 января умерли 10 человек с коронавирусом. Шесть — непосредственно от COVID-19 (пациент, 81 год, пациентка, 89 лет; пациент, 68 лет; пациент, 56 лет; пациентка, 66 лет; пациент, 66 лет).от других причин, ковид сопуствующий:— аортальный порок, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 86 лет;— хроническая обструктивная болезнь легких, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 82 года;— ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз — пациентка, 71 год;— сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия — пациентка, 85 лет.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru