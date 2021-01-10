Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает неуклонно расти. По данным на утро 10 января число южноуральцев, заболевших ковидом, составляет 39 105. У диагноз подтвердился накануне у 295 человек, школьников среди них нет.На лечении находятся 13 551 человек. За прошедшие сутки выписали 369 южноуральцев (всего 24 128 выздоровевших).Ковид унес жизни еще 12 человек. Непосредственно от коронавируса умерли четверо женщин 61, 62, 70 и 88 лет, а также трое мужчин 52, 60 и 63 лет. От других болезней скончались пять жителей области (ковид стал сопутствующим диагнозом):— пациентка, 85 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий;— пациент, 78 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;— пациентка, 74 года, злокачественное новообразование;— пациентка, 90 лет, атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность;— пациентка, 72 года, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru