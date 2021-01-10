Сегодня, 10 января, Магнитогорск прощается с Верой Васильевной Зориной — опытнейшем врачом-педиатром. Вера Васильевна полвека посвятила лечению маленьких пациентов. О ее кончине сообщил Центр охраны материнства и детства, где работала доктор.— Это невосполнимая утрата. Вера Васильевна посвятила свою жизнь заботе о маленьких пациентах. Она была талантливым врачом, душой коллектива. Светлая память о Вере Васильевне сохранится в сердцах всех, кто ее знал, — прокомментировали в Центре охраны материнства и детства.— Она была ответственная, умная врач. Лучшая, — рассказала КП-Челябинск коллега Веры Васильевны, с которой она проработала много лет.В местных группах во ВКонтакте сотни жителей выражают свои соболезнования близким погибшей. В том числе - пациентов.— Очень жаль, царствие ей небесное! Замечательный врач, знала лично. В прошлом году лежала с маленьким внуком у нее в отделении, за короткий срок она назначила на все необходимые обследования, а затем лечение. Уходят старые доктора, и просто страшно, будет ли достойная смена, — написала Ефросинья Юрьева в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».Вере Васильевне было 73 года. Она работала участковым врачом и врачом-ординатором отделения №3 патологии детей старшего возраста. 20 лет возглавляла педиатрическое отделение гастроэнтерологии и кардиоревматологии. Была главным гастроэнтерологом города. По настоящее время работала врачом-ординатором педиатрического отделения. Награждена Благодарственными письмами и Почетными грамотами разного уровня. Отличник здравоохранения.Прощание с врачом состоится сегодня в 13.00 в зале прощаний №3 городской больницы №1.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru