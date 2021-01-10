На льду реки Миасс возле ТРК «Родник» в Челябинске обнаружили бездыханное тело мужчины. Причина его смерти пока неизвестна. Труп увидели прохожие и вызвали полицию. Инцидент произошел 8 января. Фото страшной находки очевидцы выложили в соцсети.— Информацию подтверждаем. Наши сотрудники выезжали на место, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.Такими случаями занимается Следственный комитет. Поэтому уточнить подробности инцидента в полиции не смогли. В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области пока не располагают информацией о произошедшем.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru