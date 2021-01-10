В понедельник, 11 января, заканчиваются новогодние каникулы. В оперштабе сообщили, как будут учиться школьники Курганской области после новогодних каникул.— С 11 января 2021 года школьники будут учиться также, как в декабре 2020 года. В городах Курган и Шадринск -1-4, 9-11 классы обучаются в очном режиме. А 5-8 классы — в дистанционном формате. В остальных муниципалитетах дети с 1 по 11 класс учатся очно, — рассказали в ведомстве.В оперштабе напомнили, что в морозы занятия в школах отменяются. Оперативная информация об отмене занятий будет публиковаться на главной странице сайта www.kurgan-city.ru и в группе «Город Курган» во ВКонтакте.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru