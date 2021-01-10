Черно-белые до матча с нижегородцами имели четыре поражений кряду. А сегодня, 10 января, «Трактор» встречался с соседом по турнирной таблице: разница между командами всего одно очко, правда, у челябинцев на одну игру меньше.Матч с «Торпедо», говоря на хоккейном жаргоне, напоминал «качели». Нижегородцы забивали, «Трактор» отыгрывался. На первой минуте хозяева открыли счет, на седьмой минуте черно-белые ответили голом Даниила Ильина. В середине второго периода торпедовцы снова выходят вперед – 2:1, но черед пару минут Александр Авцин сравнял счет. Но в конце того же второго отрезка матча хозяева снова впереди – 3:2.Третий период оказался безголевым. Итог - 3:2 в пользу торпедовцев. Пятое подряд поражение «Трактора». Такой провальной серии у «медведей» в этом сезоне еще не было.С 14 января «Трактор» начнет четырехматчевую домашнюю серию. Первый соперник — подмосковный «Витязь». 17 января черно-белые сыграют с ярославским «Локомотивом», 19-го — с омским «Авангардом», 21-го — с уфимским «Салаватом Юлаевым».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru