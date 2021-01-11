На дороге Кочкарь-Варламово в Пластовском районе произошло смертельное ДТП. Во время снегопада 40-летний водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, и столкнулся с LADA Vesta. В результате иномарка загорелась.— 68-летняя пассажирка Renault от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир LADA получили телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.Авария произошла накануне днем. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее из-за снегопадов на трасе М5 ограничили движение. На участке с 1548 по 1799 (от границы с Башкирией до Чебаркуля) нельзя ездить большегрузам до 12:00 часов 11 января.— Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий, — предупредили в ГИБДД.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru