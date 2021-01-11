В Челябинской области сегодня ночью, 11 января, в результате лобового столкновения Mazda и «КАМАЗа» на заснеженной трассе М-5 погибли мужчина и женщина, а их шестилетний ребенок попал в реанимацию. Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, от удара иномарка наполовину оказался под грузовиком.Смертельное ДТП произошло на 1721 километре трассы М-5 в 15 километрах от Златоуста. По данным ведомства, легковушка и грузовик столкнулись в условиях сильного снегопада, на скользкой дороге. Удар был такой силы, что Mazda наполовину залетела под «КАМАЗ», и водитель и пассажир на переднем сиденье погибли мгновенно. Их ребенок в реанимации.— Тела погибших спасатели Златоустовского отряда деблокировали с помощью гидравлического инструмента и передали их сотрудникам полиции, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — На время работ на этом участке дороги было организовано реверсивное движение транспорта.Причины аварии устанавливают специалисты.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru