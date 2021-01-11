Сегодня, 11 января, на аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова озвучила, кто займет должность начальника по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации города.— На эту должность назначена Ольга Косикова, — сообщила Наталья Котова. — Она работает в управлении экономики с 2006 года.Ольга Косикова родилась в 1980 году. Она окончила Челябинский агроинженерный университет по специальности экономика и управление. Карьеру начинала с работу в налоговой. С 5 октбяря исполняла обязанности начальника по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru