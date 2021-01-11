В Челябинске началась подготовка к Крещению. Как сообщил сегодня, 11 января, на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, для купания будет организовано пять мест на водоемах.— На следующей неделе, в ночь с 18 на 19 января, у нас Крещение. В городе будет пять мест для купания, — сообщил Александр Астахов. — Прощу всех обратить внимание на соблюдение мер безопасности.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru