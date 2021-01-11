Челябинцам, для которых праздник уже закончился и новогодняя елка не нужна, посоветовали оставлять их на контейнерных площадках. Об этом рассказал сегодня, 11 января, на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.— Центр коммунального хозяйства вывезет елки с контейнерных площадок в течение 1-2 суток, — уточнил он. — Также дадим поручение управляющим компаниям мониторить ситуацию.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru