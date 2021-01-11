В Челябинске появится несколько новых садиков и школ. О планах на 2021 год на аппаратном совещании рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне.— Идет строительство трех детских садов. Закладывается фундамент детских садов на 120 мест на Горького 25,а и на 290 мест на Гранитной, 4, — сообщил Владимир Шамне. — Идет подготовка к строительству сада на 260 мест на Хариса Юсупова. На этом месте закончен снос зеленых насаждений. Получены все разрешения. По этим деревьям предусмотрена компенсация 21,9 млн рублей, которые будут перечислены в бюджет города и в дальнейшем потрачены на новые зеленые насаждения. После окончания строительства также предусмотрено благоустройство территории с озеленением.В 2021 году, по его словам, начнут строить садики в 57 и 49 микрорайонах, а также в микрорайоне «Манхэттен». В первом квартале начнется стройка детсадов в 45 микрорайоне и «Чурилово Lake City». Эти садики возводят застройщики, а город в 2021-2022 их выкупит. Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась следить за стройкой.— Посещайте строительство садиков, которые возводят застройщики, также как и свои, — сказала она.Продолжается строительство школы в «Академ Riverside». Как уточнил Шамне, заканчивается монтаж третьего этажа, окон, кровли, фасада, начались отделочные работы. Готовность школы — 34%.Новые проектыВ этом году администрация планирует закончить проектные работы по новым объектам. Так, к примеру, одобрено строительство детсада на 150 мест на Краснопольской проспекте в 54 микрорайоне. Сейчас готовятся документы на проведение аукциона по выбору застройщика. Положительное заключение от госэкспертизы получено на возведение садика на 150 мест по улице Шмакова.— В феврале заканчивается проектирование детских садов на 150 мест в 55 микрорайоне на Бейвеля и на 120 мест на улице Габдуллы Тукая, — уточнил Владимир Шамне. — Завершен сбор документации для заключения контракта на проектно-изыскательные работы по детским садикам на 150 мест в «Яблочном» и Парковом-2.В феврале также закончатся проектирование школы на 1520 мест в «Ньютоне», 1100 мест в 33 микрорайоне на Тополинке и 1100 мест в 34 микрорайоне. В марте будет готов проект школы в «Парковом».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru