В Челябинске во вторник, 12 января, занятия в школах проводятся в обычном режиме. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.По данным челябинского гидрометцентра, 12 января в Челябинске в утренние часы -22... -24 °C, днем -21... -23 °C, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:В Челябинской области 12 января, по данным синоптиков, в утренние часы -19... -24 °C, на севере до -29 °C, днем -18... -23 °C, в низинах и на севере до -26 °C. В Магнитогорске власти приняли решение отменить занятия учеников 1-4 классов первой и второй смены.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru