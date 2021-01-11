Сегодня, 11 января, в аэропорту Челябинска женщина из Краснодара ударила сумкой с посудой свою несовершеннолетнюю дочь по голове. Уральская транспортная прокуратура усмотрела в «воспитательных методах» нарушения прав ребенка и начала проверку.— Следственным органом проводится проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства, — сообщили в пресс-службе ведомства.В прокуратуре подчеркнули, что ход проверки и ее результаты взяли под контроль.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru