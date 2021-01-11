Уральская транспортная прокуратура совместно с Ростехнадзором во время проверки челябинского аэропорта обнаружила в котельном помещении утечку газа, которую позже устранили. Генеральному директору воздушной гавани внесли представление об устранении нарушения.Также в пресс-службе ведомства рассказали, что из-за нарушения требований промышленной безопасности было возбужденно административное дело (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru