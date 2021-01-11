В 2021 году общественный транспорт Челябинска немного преобразовал свою работу. Рассказываем, что поменяется в расписании трамваев и автобусов.Трамваи:С 1 января трамвай №18 следует по направлению: Чистопольская — Горького — ЧМК (без заезда на ЧЭМК)Автобусы:— № 18: Автобусный парк — Чичерина — Комсомольский проспект — Железнодорожный вокзал (без зазедка к ТК «Прииск»);— № 43: ЧМК — Старое Першино — Першино;— № 51: Сосновка — пос. АМЗ — ЧелГУ — Университетская набережная (Чичерина / Университетская набережная);— №21: Мамина — Комарова — пос. АМЗ.С 11 января в Челябинске возобновляется работа автобуса маршрута № 23 по направлению: Автобусный парк — Шершни — ТК «Кольцо». По будням будет ходить 10 рейсов, а по выходным — восемь. Интервал движения составит один час.Также на маршруте № 33 увеличится число ресов до 14, на № 48 — до 12. К 1 февраля также возрастет число рейсов маршрута № 16 «ЧМК — ЮУрГУ».Более точное расписание общественного транспорта можно отслеживать по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru