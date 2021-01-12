В Челябинске на Копейском шоссе троллейбус не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара пенсионерка, которая находилась в салоне, упала и получила травмы.— Авария произошла 11 января 2021 года в 13:50 на Копейском шоссе напротив дома №32/1. 48-летний водитель троллейбуса не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску. — Водитель допустил падение пассажира в салоне. Травмы получила женщина 1955 года рождения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru