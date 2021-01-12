На рынке в Златоусте Челябинской области продавалась колбаса, по которой ходили «стада тараканов». На ужасные условия пожаловались местные жители.— В прошлом году представитель «Гражданского патруля» по просьбе горожан посетил мясной отдел рынка на Машзаводе, по адресу Горького 3а. По рассказу Андрея Королева, он был неприятно удивлен, когда увидел, как по колбасным изделиям бродят целые стада тараканов. Насекомые прекрасно себя чувствовали даже в холодильнике, — сообщает «Гражданский патруль».В Роспотребнадзоре Златоуста прокомментировали общественникам, что факты после расследования подтвердились.— При таких обстоятельствах индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности», — сообщили в Роспотребнадзоре Златоуста.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru