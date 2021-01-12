В Усть-Катаве пожилой мужчина упал в овраг и не смог выбраться самостоятельно — крутой ров глубиной 15 метров был засыпан снегом. Мужчина долго ходил в поисках более пологого склона и совсем выбился из сил.— Жительница соседнего дома увидела его из окошка и вызвала спасателей, — рассказала пресс-секретарь Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Втроем, поддерживая изможденного дедушку под руки, спасатели подняли его наверх.Несмотря на усталость, дедушка сохранял бодрость духа и даже отказался от помощи врачей. Мужчине помогли добраться до дома и сообщили о случившемся его дочери.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru