В Челябинске на Свердловском проспекте сбили 18-летнюю девушку. Она переходила дорогу по зебре, когда ее сбила Lada Kalina вылетевшая из-за удара с ПАЗом.— Авария произошла 11 января в 16:53 напротив дома №11/1 на Свердловском проспекте. 32-летний водител ПАЗ, двигаясь по регулируемому перекрестку, столкнулся с Lada Kalina. Она ехала перпендикулярно, за рулем был 58-летний водитель, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Челябинску.Девушка переходила дорогу по зебре на «зеленый», когда Lada Kalina от удара ее сбила. По данным ГИБДД, получила телесные повреждения.За прошедшие сутки, 11 января, в Челябинске произошло 77 ДТП, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru