В Челябинской области стало больше зараженных коронавирусом. За сутки ковид подтвердился у еще 289 пациентов, из них — три школьника. В регионе подтверждено 39 685 случаев заболевания COVID-19.За прошедшие сутки из больниц выписали 387 человек. Всего с начала пандемии вирус победили 24 888 человек, сообщает региональный минздрав. Лечение до сих пор проходят 13 343 южноуральцев.На утро,12 января, от COVID-19 скончались девять человек, от других причин — шесть человек с коронавирусом.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru