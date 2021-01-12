В Челябинске из-за массового ДТП полностью перекрыто движение на улице Шоссе металлургов в районе перекрестка с улицей Черкасской. В аварию попали четыре легковушки. Две машины развернуло поперек дороги.— Получился крупный замес. Теперь проехать никто не может, встал автобус. Начали собираться фуры и снеговозы, — сообщил читатель КП-Челябинск Михаил.Информация по участникам ДТП и пострадавшим уточняется.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru