Часть больниц Южного Урала, переоборудованных под ковидные госпитали, вернутся в обычный режим работы. При этом они будут находиться в «боевой готовности» и в случае чего снова развернут койки для больных коронавирусом.— В конце прошлого года перешли в плановый режим работы 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области. С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек, оставив на данном этапе в коечном фонде госпитальных баз 6 438 единиц. Коечный фонд баз долечивания также частично перепрофилируется. Ранее перешли к плановой работе 110 коек, с завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек до 1121 единиц в регионе, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.К плановой деятельности перешли больницы в Долгодеревенском, Еткуле и Карталах. К концу месяца вернутся в обычный режим госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (ГКБ №1), Миассе (больница №3).Поможет разгрузить больницы и завершение строительства второй очереди новой инфекционки.— В 2021 году мощность новой инфекционной больницы увеличится примерно на 50%, что позволит значительно укрепить коечный фонд ковидного профиля и продолжить возвращение госпитальных баз к плановой работе.За последние две недели свободный коечный фонд на госпитальных базах составил 34,5%, на базах долечивания — 59%.Чтобы врачи быстрей добирались до пациентов, в этом году планируется обновить парк медтранспорта. В течение года регион получит 73 машины.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru