Днем во вторник, 12 января, на Тургоякском шоссе в Миассе Renault Logan врезался в электроопору и загорелся. Как сообщают очевидцы, автомобиль занесло.— Дорога скользкая, там колея дикая. Автомобиль сильно занесло и выкинуло в столб. Пока скорую вызывали, девушка с парнем вышли. Водитель кое-как выкарабкался — ему больше всех досталось, много крови было. Мужчину положили на подстилку, — рассказала КП-Челябинск очевидец ДТП Яна.Водителя и пассажиров доставили в больницу №2.— Двое пострадавших были осмотрены в приемном отделении, госпитализация не понадобилась. Еще одного положили в травматологию, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — уточнила пресс-секретарь больницы №2 Марина Антропова.Диагноз в больнице не уточняют. Как сообщает местный портал Newsmiass, у автомобилиста черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом трех ребер. У пассажира тоже сломаны несколько ребер. Пассажирка получила ушибы, миасские журналисты сообщают, что женщина беременна.Как уточнили в МЧС, сообщение поступило около 13:30 через систему 112.— На месте работали две автоцистерны. Сначала использовали огнетушитель, а после боевого развертывания применили пожарный ствол, — рассказала пресс-секретарь Миасского пожарно-спасательного гарнизона Елена Новикова.В отделе пропаганды ГИБДД области уточнили, что их коллеги еще работают на месте. Причина аварии устанавливается. Также предстоит выяснить, из-за чего произошло возгорание. Очевидцы рассказывают, что вытекло много топлива. При этом огонь полыхал в моторном отсеке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru