Авиакомпания NordStar (дочка «Норильского никеля») запускает прямые рейсы по маршруту Норильск — Челябинск — Краснодар. Полеты будут выполняться с 11 мая до 29 сентября.Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, из Норильска на Южный Урал самолет будет прибывать в 14:20. Далее вылет в Краснодар — в 16:05. Обратные перелеты из Челябинска в Норильск будут по средам в 1:25.Время в пути по маршруту Челябинск-Норильск составит 3:20,Челябинск-Краснодар — 3:30.Минимальная цена билета из Челябинска в Норильск — 17 337 рублей (без багажа, только ручная кладь до 10 кг), из Челябинска в Краснодар — 6 977 рублей. Цены указаны в разделе «Покупка билетов» на сайте NordStar на рейсы 11 и 12 мая.Отметим, что Норильск — не чужой город для челябинских випов. Так, семья Алексея Текслера, переехала в северный город, когда ем убыло 16 лет. С 2008 по 2009 он был главой администрации Норильска. В Норильске родилась супруга губернатора Ирина. Уроженцами Норильска также являются первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин; Анатолий Векшин, курирующий политический блок правительства; гендиректор ОТВ Олег Гербер.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru