В Челябинске в среду, 13 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1-го по 7-й класс 1-й и 2-й смены. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.Решение об отмене уроков принимает комитет по делам образования Челябинска, опираясь на среднеарифметические значения текущей и прогнозируемой температуры воздуха и скорости ветра к 21:00 и 5:00. Их вычисляет старший оперативный дежурный ЕДДС. Чтобы вам было удобно ориентироваться, мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.По данным челябинского гидрометцентра, 13 января в Челябинске в утренние часы -27... -29 °C, днем -22... -24 °C, ночью северный ветер 3-8 м/с, днем неустойчивый — 0-5 м/с. На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:В Челябинской области 13 января, по данным синоптиков, в утренние часы - 26... -31 °C, при прояснении до -36 °C, днем -22... -27 °C, на западе -17... -22 °C.КП-Челябинск узнала, когда в Челябинской области закончатся лютые морозы и станет теплее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru