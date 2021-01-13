«Аэрофлот» ушел из Челябинска. Рейсы крупного перевозчика, будет выполнять ее «дочка» — авиакомпания «Россия». Рейсы будут выполняться на новых российских самолетах Superjet 100. Частота полетов остается прежней, четыре раза в день: 05:55, 12:40, 19:25 и 22:40. Как уточнили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, изменений в расписании пока не планируется.— Пополнение парка «России» самолетами Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии группы «Аэрофлот» в части трансформации флота, согласно которой к началу 2022 года «Россия» станет крупнейшим перевозчиком страны по количеству эксплуатируемых самолетов отечественного производства, — сообщается на сайте авиакомпании «Россия».Отметим, что «Аэрофлот» летал из Челябинска только в московский аэропорт Шереметьево. Пока это единственный перевозчик по данному направлению. С марта в Шереметьво планируют летать Nordwind и «Икар».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru