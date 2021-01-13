На Челябинскую область надвигаются сильные морозы. Об ожидаемом понижении температуры воздуха до -40 °C предупредили в региональном МЧС.— Сильные морозы, по данным челябинского гидрометцентра, ожидаются в отдельных районах Челябинской области утром и ночью 13 января и утром 14 января, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.Из-за этого повышается риск ЧП: отключение света из-за обрыва проводов, рост числа пожаров, случаев переохлаждения и обморожения, увеличение количества ДТП.Людей просят пристально следить за противопожарным состоянием печей и электрообогревателей, не перегружать электросети большим количеством включенных приборов, не оставлять без присмотра детей.Туристов и рыбаков просят остаться дома. Но если не готовы из-за сильных морозов менять планы, серьезно подготовьтесь: тепло оденьтесь, берите с собой заряженные телефоны, запасы еды и все необходимое для разведения костра.Любителям походов необходимо зарегистрировать маршрут. Это можно сделать через сайт главного управления МЧС по Челябинской области, заполнив специальную форму.Автомобилистов просят воздержаться от поездок. Если это невозможно, проверить перед выездом техническое состояние автомобиля, взять заряженный телефон, теплые вещи, запасы топлива и еды, убедиться, что взяли с собой буксировочный трос и инструменты для ремонта, если машина сломается.Не стесняйтесь обратиться за помощью к проезжающим мимо автомобилистам. Если дорога безлюдна, незамедлительно набирайте номер 101 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru