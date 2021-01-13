В 2019 году Василий Демченко из «Трактора» перешел в магнитогорский «Металлург». Воспитанник челябинского хоккея до этого всю свою карьеру посвятил «медведям», Василий даже получил приз зрительских симпатий, как лучший игрок «Трактора» сезона 2018-2019. А в клубной структуре «медведей» он был «прописан» с 2010 года (начинал играть в составе «Белых медведей»).Будучи игроком «Магнитки» Демченко начал вести переговоры с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». В прошлом году контракт с этим клубом НХЛ был заключен. 26-летнему Василию Демченко был предоставлен так называемый контракт новичка. В нем указывалась минимальная сумма, которую может заработать голкипер, выступая за основной состав «Монреаля». Она составлял $700 тыс. за сезон.Однако, сегодня стало известно, что «Монреаль» не стал рассматривать Демченко, как одного из голкиперов основной команды. Василия отправили защищать цвета фарм-клуба «Канадиенс» «Хабс». Такая практика довольно распространена в североамериканских хоккейных лигах, когда вратарей отправляют на «стажировку» в команды рангом пониже. При этом известно, что по контракту с «Монреалем» зарплата Демченко, в случае его перевода в фарм-клуб, снизится с $700 тыс. до $70 тыс. в год.В одном из своих интервью, посвященных переходу в НХЛ, Демченко говорил, что готов к такому понижению в зарплате, поскольку имеет кое-какие накопления. Главное для него — это практика игры за океаном и возможность пробиться в основной состав клуба НХЛ.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru